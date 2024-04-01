СМИ: МИД и Минюст РФ обсуждают исключение «Талибана» из списка террористов
Российские профильные ведомства обсуждают вопрос о снятии статуса террористической организации с движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) . Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на МИД РФ.
«Вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны», — рассказал источник издания.
Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что делегация движения приглашена к участию в форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum», запланированного на май 2024 года. Он также добавил, что сотрудничество РФ с правительством талибов по антитеррору «ведется на регулярной основе».
В декабре 2023 года Казахстан исключил движение из списка запрещенных в стране организаций. Такое решение было принято в соответствии с практикой Совбеза ООН, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru