СМИ: МИД Германии пригласил китайского посла на беседу в Берлине

МИД Германии пригласил «на срочную беседу» посла Китая в Берлине после введения Пекином санкций в отношении официальных лиц Евросоюза. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Берлин дал понять китайскому дипломату, что санкции «представляют собой несоразмерную эскалацию и осложняют отношения между ЕС и Китаем».