СМИ: МИД Германии пригласил китайского посла на беседу в Берлине
МИД Германии пригласил «на срочную беседу» посла Китая в Берлине после введения Пекином санкций в отношении официальных лиц Евросоюза. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что Берлин дал понять китайскому дипломату, что санкции «представляют собой несоразмерную эскалацию и осложняют отношения между ЕС и Китаем».
Министры иностранных дел 27 стран ЕС утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний из России, Китая и Ливии за нарушения прав человека. Китай в ответ ввел санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков за вмешательство во внутренние дела.
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