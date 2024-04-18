СМИ: В Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Двух человек задержали в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. Об этом сообщает Der Spiegel.
По данным издания, подозреваемые были задержаны в Баварии.
«Полиция Байройта арестовала двух предполагаемых шпионов. Утверждается, что они вели разведку на базах США от имени России», — отмечается в материале.
Кроме того, задержанные якобы намеревались совершить нападения на военные транспортные маршруты.
Ранее жителя Польши Януша Н. обвинили в шпионаже в пользу российской разведки. Мужчина якобы контактировал с польскими и иностранными политиками для их вовлечения в «политические провокации», отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru