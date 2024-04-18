СМИ: В Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Двух человек задержали в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, подозреваемые были задержаны в Баварии.

«Полиция Байройта арестовала двух предполагаемых шпионов. Утверждается, что они вели разведку на базах США от имени России», — отмечается в материале.

Кроме того, задержанные якобы намеревались совершить нападения на военные транспортные маршруты.

Ранее жителя Польши Януша Н. обвинили в шпионаже в пользу российской разведки. Мужчина якобы контактировал с польскими и иностранными политиками для их вовлечения в «политические провокации», отмечает РЕН ТВ.

