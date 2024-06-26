Шеф-корреспонденту австрийского ORF предписали выехать покинуть Россию

Шеф-корреспонденту московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Кароле Шнайдер предписали сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

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В ведомстве отметили, что решение было принято в ответ на высылку из Австрии главы корпункта ТАСС в Вене Арины Давидян.

«Это вынужденная ответная мера в связи с продолжением дискриминации представителей российских СМИ в Австрии», - говорится в заявлении.

Ранее российские власти, в ответ на 14-й пакет санкций против РФ, существенно расширили список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию России, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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