Шеф-корреспонденту австрийского ORF предписали выехать покинуть Россию

В ведомстве отметили, что решение было принято в ответ на высылку из Австрии главы корпункта ТАСС в Вене Арины Давидян.

«Это вынужденная ответная мера в связи с продолжением дискриминации представителей российских СМИ в Австрии», - говорится в заявлении.

Ранее российские власти, в ответ на 14-й пакет санкций против РФ, существенно расширили список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию России, сообщает RT.

