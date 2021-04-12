СМИ: Меркель отменила запись на прививку от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, на воскресенье, 11 апреля была сделана запись на прививку на имя Ангелы Меркель, и указанная дата рождения совпадала с датой рождения политика. Позже запись была отменена, отмечает Газета.ру.

Как сообщает Bild, Меркель могла отказаться от вакцинации из-за заседания руководства партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.

Ранее в марте Меркель заявляла, что сделает прививку от COVID-19 препаратом AstraZeneca, когда придет ее очередь для вакцинации, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияГерманияАнгела Меркель
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