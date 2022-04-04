СМИ: Меркель назвала верным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что её решение не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО в 2008 году является верным, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя политика.
«Экс-канцлер поддерживается своих решений в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году», - подчеркнула представитель Меркель.
Собеседница агентства добавила, что бывший канцлер поддерживает «все усилия федерального правительства и международного сообщества», направленные на оказание помощи Украине.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву сложно говорить о НАТО в контексте гарантий безопасности, так как альянс отказался от членства Украины, сообщает RT.
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