СМИ: Мелони убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины в ЕС
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила премьера Венгрии Виктора Орбана не препятствовать запуску переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе. Об этом пишет газета Libero.
Ранее на саммите ЕС в Брюсселе было принято решение о запуске переговоров о грядущем вступлении в ЕС с Киевом и Кишиневом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Орбан выступал против этого. Однако на встрече блока Будапешт не стал препятствовать решению вопроса о начале переговоров.
«Орбан в конце концов решил не решать и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита», — указывает Libero.
В материале отмечается, что премьер Венгрии следовал стратегии, «согласованной с Мелони».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru