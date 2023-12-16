СМИ: Мелони убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины в ЕС

Ранее на саммите ЕС в Брюсселе было принято решение о запуске переговоров о грядущем вступлении в ЕС с Киевом и Кишиневом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Орбан выступал против этого. Однако на встрече блока Будапешт не стал препятствовать решению вопроса о начале переговоров.

«Орбан в конце концов решил не решать и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита», — указывает Libero.

В материале отмечается, что премьер Венгрии следовал стратегии, «согласованной с Мелони».

