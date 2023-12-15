«Успешно играет!»: Несогласие Орбана с вступлением Украины в ЕС объяснили «торгом»
Венгрия уже получила половину обещанных ей денег от ЕС и продолжает добиваться получения остальной суммы, заявил НСН член Валдайского клуба Габор Штир.
Несогласие Венгрии со вступлением Украины в Евросоюз и предоставлением помощи Киеву – это торг Будапешта ради своей выгоды, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН. По его словам, Венгрия хочет получить невыплаченные ей деньги ЕС, которые были заблокированы.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не стал препятствовать Евросоюзу решать вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как у него будет возможность остановить этот процесс еще 75 раз. Кроме того, Венгрия наложила вето на выделение Евросоюзом помощи Украине в размере 50 млрд евро. Штир объяснил позицию Венгрии.
«Думал, что это принципиальная позиция, но выяснилось, что нет, Орбан торгуется. Мы получили почти половину заблокированных европейских денег, а это 10 из 22 млрд евро. Говорят, что Венгрия в ближайшем будущем может их получить… Венгрия торгуется, потому что еще вернутся к вопросу о выделении Украине 50 млрд евро. До этого Орбан может увидеть, что Венгрия получает деньги и другую половину тоже может выторговать. Если Венгрия получает половину заблокированных денег, тогда Орбан успешно играл, а если получит вторую половину – это совсем успех. Но что будет с Европой, это открытый вопрос», - сказал Штир.
Кроме того, он выразил уверенность, что Словакия и Польша не будут накладывать вето на вступление Украины в ЕС.
«Фицо (Роберт, премьер-министр Словакии – ред. НСН), как и Орбан, исходит из словацких национальных интересов. Во многих вопросах они будут вместе выступать в ЕС. Фицо только в последнюю неделю говорит о том, что он не согласен со вступлением Украины в ЕС, но Словакия не будет накладывать вето. Туск (Дональд, премьер-министр Польши – ред. НСН) также не будет накладывать вето, он поддерживает то, что Украина будет членом ЕС и даже НАТО», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) согласилась перевести Венгрии 10,2 млрд евро по линии европейского фонда, предназначенного для развития депрессивных территорий Евросоюза, которые были заблокированы в связи с требованиями Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией.
Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе отказался признать, что выделение этих денег является условием для согласия Будапешта поддержать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро до конца 2027 года на саммите ЕС 14-15 декабря. Мамер утверждал, что задержка в переводе средств Венгрии связана исключительно с «юридической процедурой ЕС», дедлайн по которой - 15 декабря, передает «Радиоточка НСН».
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