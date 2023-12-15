«Успешно играет!»: Несогласие Орбана с вступлением Украины в ЕС объяснили «торгом»

Несогласие Венгрии со вступлением Украины в Евросоюз и предоставлением помощи Киеву – это торг Будапешта ради своей выгоды, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН. По его словам, Венгрия хочет получить невыплаченные ей деньги ЕС, которые были заблокированы.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не стал препятствовать Евросоюзу решать вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как у него будет возможность остановить этот процесс еще 75 раз. Кроме того, Венгрия наложила вето на выделение Евросоюзом помощи Украине в размере 50 млрд евро. Штир объяснил позицию Венгрии.