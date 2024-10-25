СМИ: Маск регулярно созванивался с Путиным с 2022 года
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск регулярно созванивается с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данном издания, это подтверждают несколько официальных лиц в США, чьи имена не называются.
В ходе телефонных консультаций самого богатого человека в мире с президентом РФ, в частности, затрагивалась тема Тайваня. Источники газеты утверждают, что Путин якобы попросил Маска не активировать систему спутниковой связи Starlink над островом в качестве одолжения своему китайскому другу Си Цзиньпину.
Ранее Маск пожертвовал около $75 млн в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru