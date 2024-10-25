СМИ: Маск регулярно созванивался с Путиным с 2022 года

По данном издания, это подтверждают несколько официальных лиц в США, чьи имена не называются.

В ходе телефонных консультаций самого богатого человека в мире с президентом РФ, в частности, затрагивалась тема Тайваня. Источники газеты утверждают, что Путин якобы попросил Маска не активировать систему спутниковой связи Starlink над островом в качестве одолжения своему китайскому другу Си Цзиньпину.

Ранее Маск пожертвовал около $75 млн в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

