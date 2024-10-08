Маск пошутил, что ему придется сидеть в тюрьме в случае победы Харрис на выборах

Основатель Tesla и Space X Илон Маск в интервью с журналистом Такером Карлсоном пошутил, что не знает, «сколько ему придется сидеть в тюрьме», если кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис победит на выборах.

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Такер в беседе с Маском отметил, что тому «кранты», если экс-президент США Дональд Трамп проиграет на выборах США, на что Маск отшутился, что неизвестно, сколько тогда ему придется «не видеть своих детей, сидя в тюрьме».

Маск также пошутил, что точно «попал», если Харрис придет к власти, так как он без остановки «разносит» её.

Ранее Маск в своей соцсети X написал, что считает, что США придет конец, если президентом станет Харрис, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: EPA / ТАСС
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