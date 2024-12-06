СМИ: Маск потратил $260 млн на предвыборную кампанию Трампа
Бизнесмен Илон Маск потратил не менее $260 млн во время президентской гонки в США на поддержку избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на документы Федеральной избирательной комиссии.
Отмечается, что миллиардер стал одним из самых крупных политических спонсоров президентской кампании Трампа, по итогам которой республиканец вернулся в Белый дом. Как сообщает CNN, Маск оказал «очень большое влияние» на исход выборов.
Ранее стало известно, что американский миллиардер возглавит Департамент государственной эффективности (DOGE) в США, напоминает 360.ru. Еще одним руководителем ведомства станет бизнесмен Вивек Рамасвами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru