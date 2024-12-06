СМИ: Маск потратил $260 млн на предвыборную кампанию Трампа

Отмечается, что миллиардер стал одним из самых крупных политических спонсоров президентской кампании Трампа, по итогам которой республиканец вернулся в Белый дом. Как сообщает CNN, Маск оказал «очень большое влияние» на исход выборов.

Ранее стало известно, что американский миллиардер возглавит Департамент государственной эффективности (DOGE) в США, напоминает 360.ru. Еще одним руководителем ведомства станет бизнесмен Вивек Рамасвами.

