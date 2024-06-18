СМИ: Марк Рютте станет новым генсеком НАТО
Новым генеральным секретарём НАТО станет действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом со ссылкой на источники сообщает нидерландский телеканал NOS.
По данным собеседников канала, после получения поддержки от Венгрии остаётся «дождаться реакции президента Румынии Клауса Йоханниса».
Также NOS отмечает, что Йоханнис заявит о своей поддержке Рютте в ближайшее время.
Ранее постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что кандидатуру преемника Йенса Столтенберга должны утвердить до саммита, который пройдёт с 9 по 11 июля в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также она отметила, что Марк Рютте пользуется большой поддержкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru