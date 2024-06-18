СМИ: Марк Рютте станет новым генсеком НАТО

По данным собеседников канала, после получения поддержки от Венгрии остаётся «дождаться реакции президента Румынии Клауса Йоханниса».

Также NOS отмечает, что Йоханнис заявит о своей поддержке Рютте в ближайшее время.

Ранее постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что кандидатуру преемника Йенса Столтенберга должны утвердить до саммита, который пройдёт с 9 по 11 июля в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также она отметила, что Марк Рютте пользуется большой поддержкой.



