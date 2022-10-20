СМИ: Макрона возмутило решение Шольца выделить миллиарды на энергосферу Германии

Президент Франции Эммануэль Макрон был «разъярен» решением канцлера Германии Олафа Шольца выделить миллиарды евро на поддержку энергетической сферы в ФРГ. Об этом пишет The Telegraph.

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Издание отмечает, что Берлин запустил схему внутренней энергетической помощи на 200 млрд евро без предварительных консультаций с Парижем. Кроме того, Германия «отдает предпочтение американскому оружию». Макрон даже отменил запланированные правительственные консультации с немецким коллегой. Это решение «сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах».

При этом пресс-секретарь Шольца признал, что Германия и Франция «не могут достичь единой позиции» по ряду вопросов.

Ранее СМИ сообщили, что Берлин и Париж находятся в ссоре по ключевым направлениям политики на фоне украинского конфликта. В частности, раскол между странами произошел из-за вопроса защиты экономик стран Евросоюза, также под угрозой оказался оборонный проект на 100 млрд евро, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияФранцияШольцЭммануэль Макрон
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