СМИ: Макрон призвал нарастить усилия, чтобы помешать КНР укрепить отношения с РФ

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон на закрытой встрече призвал нарастить усилия, чтобы помешать КНР укрепить отношения с Россией. По словам собеседника издания, Макрон заявил, что нельзя позволить КНР поддерживать способность России продолжать боевые действия.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире Первого канала заявил, что рад, если на Западе все в бешенстве из-за переговоров России и Китая. Так, председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина с 20 по 22 марта находился в Москве. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз, сообщает НСН.

