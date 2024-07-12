СМИ: Макрон отправит премьера Франции в отставку

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен отправить в отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом со ссылкой на источники сообщает радиостанция France Bleu.

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Отмечается, что соответствующее прошение премьера французский лидер удовлетворит 16 июля.

Также сообщается, что после этого Атталь продолжит исполнять обязанности главы правительства до назначения нового премьер-министра.

Ранее Макрон не принял отставку Атталя, попросив его «временно остаться на посту ради обеспечения стабильности в республике», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: X.com / @GabrielAttal
ТЕГИ:ОтставкаЭммануэль МакронФранцияПремьер-министр

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