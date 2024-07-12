СМИ: Макрон отправит премьера Франции в отставку
12 июля 202416:58
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен отправить в отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом со ссылкой на источники сообщает радиостанция France Bleu.
Отмечается, что соответствующее прошение премьера французский лидер удовлетворит 16 июля.
Также сообщается, что после этого Атталь продолжит исполнять обязанности главы правительства до назначения нового премьер-министра.
Ранее Макрон не принял отставку Атталя, попросив его «временно остаться на посту ради обеспечения стабильности в республике», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru