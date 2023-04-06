Си Цзиньпин: панацеи для выхода из украинского кризиса нет

Универсального решения для прекращения конфликта на Украине не существует. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщают СМИ.

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Китайский лидер призвал создать условия для начала диалога. По его словам, простого варианта разрешения кризиса не предвидится.

Си Цзиньпин призвал стороны конфликта «начать с себя». России и Украине необходимо доверять друг другу, считает председатель КНР.

Он предостерег мировое сообщество от действий, которые могут усугубить украинский кризис.

Си Цзиньпин в марте посетил Россию и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит китайского лидера продолжался три дня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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