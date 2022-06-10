СМИ: Макрон может посетить Киев

По данным издания, глава государства может отправиться на Украину в среду после посещения дислоцированных в рамках миссии НАТО французских военных в Румынии.

Последний визит Макрона в Киев состоялся 8 февраля. Французский президент встретился тогда с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

