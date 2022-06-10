СМИ: Макрон может посетить Киев
10 июня 202212:50
Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Киев на следующей неделе. Об этом сообщает Figaro.
По данным издания, глава государства может отправиться на Украину в среду после посещения дислоцированных в рамках миссии НАТО французских военных в Румынии.
Последний визит Макрона в Киев состоялся 8 февраля. Французский президент встретился тогда с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru