Раскрыты детали переговоров Макрона и Зеленского

Париж продолжит поддерживать Украину поставками тяжелого вооружения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Главы двух стран обсудили аспекты гуманитарной, финансовой и военной помощи.

Зеленский сообщил, что главы стран обсудили дальнейшую поддержку Украины и гарантии безопасности Киеву.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
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