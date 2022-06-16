СМИ: Макрон мог бы приехать в Россию, но с условиями
16 июня 202222:29
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мог бы посетить Москву, но только с предварительными условиями. Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу TF1, передает ТАСС.
Французский лидер добавил, что ждет «сигналы» от президента РФ Владимира Путина.
Макрон также отметил о необходимости продолжения диалога с российским лидером.
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16 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru