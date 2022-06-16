СМИ: Макрон мог бы приехать в Россию, но с условиями

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мог бы посетить Москву, но только с предварительными условиями. Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу TF1, передает ТАСС.

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Французский лидер добавил, что ждет «сигналы» от президента РФ Владимира Путина.

Макрон также отметил о необходимости продолжения диалога с российским лидером.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон
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