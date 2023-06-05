СМИ: Майк Пенс подал документы для участия в выборах президента США

Бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс принял решение участвовать в выборах президента США, сообщает Reuters.

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