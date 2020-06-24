СМИ: Лукашенко вскоре после парада в Москве вылетел в Минск

О поспешном вылете из Москвы в Минск президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщает ТАСС со ссылкой на представителя белорусского посольства в Москве.

Отмечается, что отъезд произошел сразу после окончания парада в честь 75-летия Победы.

«Подтверждаем, что уже вылетел в Минск», — цитирует ТАСС слова представителя Белоруссии.

Лукашенко с сыновьями вылетел в Россию

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде Лукашенко. Пресс-секретарь российского президента отметил, что глава Белоруссии участвовал в официальном приеме после Парада Победы, сообщают РИА Новости.

Ранее стало известно о телефонных договоренностях Владимира Путина и Александра Лукашенко по поводу личной встречи в Москве для обсуждения вопросов экономики.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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