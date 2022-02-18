Лукашенко назвал Путина «старшим братом» и пошутил про президентство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветуется с Владимиром Путиным о том, сколько ему возглавлять страну.

«Что касается моего президентства, то вот мы сейчас со старшим братом посоветуемся и решим», - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

Как отмечает РИА Новости, говоря о «старшем брате», Лукашенко имел ввиду российского лидера.

Переговоры президентов России и Белоруссии продолжались в пятницу в Кремле около двух с половиной часов. При этом они общались без дополнительных антиковидных ограничений. «Шестиметровый стол», сопровождавший переговоры Путина с президентом Франции и канцлером ФРГ, не понадобился.

