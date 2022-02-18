Лукашенко назвал Путина «старшим братом» и пошутил про президентство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветуется с Владимиром Путиным о том, сколько ему возглавлять страну.
«Что касается моего президентства, то вот мы сейчас со старшим братом посоветуемся и решим», - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.
Как отмечает РИА Новости, говоря о «старшем брате», Лукашенко имел ввиду российского лидера.
Переговоры президентов России и Белоруссии продолжались в пятницу в Кремле около двух с половиной часов. При этом они общались без дополнительных антиковидных ограничений. «Шестиметровый стол», сопровождавший переговоры Путина с президентом Франции и канцлером ФРГ, не понадобился.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,0 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
344 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
12,0 млн+198 тыс. / сут.
- Погибшая на востоке столицы женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши
- «Начнется сегодня!» Глава Горловки объявил об эвакуации жителей в Россию
- «Дело не в деньгах»: Лукашенко попросил у России помощи в строительстве порта
- В Донецке включили сирену воздушной тревоги
- Лукашенко назвал Путина «старшим братом» и пошутил про президентство
- В Подольске двое рабочих погибли после падения с крыши
- «Не знаю, что там происходит»: Песков об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию
- Путин: Санкционное давление совершенно нелегитимно
- У «Зенита» остались шансы на ТОП-16 в Лиге Европы
- В ЛНР объявили эвакуацию вслед за ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru