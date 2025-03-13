СМИ: Лукашенко попросил, чтобы «Росатом» построил в Белоруссии еще одну АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой, чтобы «Росатом» построил в республике ещё одну АЭС. Об этом заявил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

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Лукашенко прибыл в Москву 13 марта с официальным визитом. По итогам переговоров с Путиным запланировано подписание пакета документов, сообщает RT.

Впервые о необходимости строительства в Белоруссии второй АЭС Лукашенко заявил в январе 2025 года в ходе посещения Минского городского технопарка. По его словам, в стране растёт потребность в электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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