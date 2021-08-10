СМИ: Лукашенко ничто не мешает признать статус Крыма

Белоруссии ничто не препятствует признать статус Крыма как российского региона, тем более Будапештский меморандум. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в Москве.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для признания вхождения Крыма в состав РФ необходимо, чтобы "последний олигарх в России" начал поставлять продукцию на полуостров. Однако, по мнению президента, у него "развязаны руки", что позволяет ему перешагнуть через Будапештский меморандум 1994 года.

Страны "ядерной пятерки" в соответствии с данным документом должны уважать суверенитет Украины в соответствии с принципами хельсинкского Заключительного акта СБСЕ. При этом, по мнению источника агентства, США и Великобритания нарушили положения договора после майдана 2014 года, а Франция, Германия и Польша "ничего не сделали для его соблюдения".

Кроме того, источник напомнил, что вопрос признания Крыма есть в союзном договоре России и Белоруссии. Он отметил, что Союзное государство состоит из территорий Российской Федерации и Республики Белоруссия, а Крым и Севастополь являются субъектами РФ в соответствии с Конституцией страны.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:Присоединение Крыма К РоссииКрымБелоруссия
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