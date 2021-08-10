Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для признания вхождения Крыма в состав РФ необходимо, чтобы "последний олигарх в России" начал поставлять продукцию на полуостров. Однако, по мнению президента, у него "развязаны руки", что позволяет ему перешагнуть через Будапештский меморандум 1994 года.

Страны "ядерной пятерки" в соответствии с данным документом должны уважать суверенитет Украины в соответствии с принципами хельсинкского Заключительного акта СБСЕ. При этом, по мнению источника агентства, США и Великобритания нарушили положения договора после майдана 2014 года, а Франция, Германия и Польша "ничего не сделали для его соблюдения".

Кроме того, источник напомнил, что вопрос признания Крыма есть в союзном договоре России и Белоруссии. Он отметил, что Союзное государство состоит из территорий Российской Федерации и Республики Белоруссия, а Крым и Севастополь являются субъектами РФ в соответствии с Конституцией страны.

