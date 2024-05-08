СМИ: Литва готова отправить солдат на Украину

По данным газеты, политик заявила, что у нее есть разрешение от литовского парламента на отправку солдат на Украину «в целях обучения». При этом Киев пока не просил Вильнюс направить военнослужащих на украинскую территорию.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер напомнил, что президент страны Джо Байден «ясно дал понять»: Вашингтон не планирует отправлять свои войска на Украину, пишет Ura.ru.

