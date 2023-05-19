СМИ: лидеры G7 отклонили посредничество Китая и Ватикана по Украине
Лидеры стран «Большой семерки» на саммите в Японии отклонили любую попытку начать переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Китая и Ватикана. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
По данным газеты, страны G7 приняли позицию США, скоординированную с Украиной. Члены «Большой семерки» отклонили возможность переговоров с Россией при участии посредников.
Отмечается, что «Большая семерка» признала «мирный план» Киева единственной основой для переговоров о завершении конфликта.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины. Она назвала Москву «агрессором», а Киев «жертвой», передает «Радиоточка НСН».
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