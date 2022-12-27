СМИ: Лидерам стран СНГ подарили «клубные кольца» на саммите в Петербурге
Лидеры стран СНГ, которые приняли участие в неформальном саммите в Санкт-Петербурге, получили в подарок перстни с символикой Содружества и новогодними поздравлениями. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Традиционный неформальный саммит глав стран-участниц СНГ состоялся в Северной столице 26—27 декабря, напоминает Ura.ru. Президент России Владимир Путин пригласил коллег на встречу в преддверии Нового года во время саммита ЕАЭС в Бишкеке, отмечает «Свободная пресса».
«Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, заметил перстень на руке у главы республики. Позже ресурс выяснил, что украшение — одно из девяти «клубных колец», подготовленных к встрече в Санкт-Петербурге.
«9 клубных колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ. На них - поздравления к Новому году», — отмечает «Пул первого».
Украшения предназначены для Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна, Александра Лукашенко, главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, лидера Киргизии Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и главы Узбекистана Шавката Мирзиеева.
На кольцах, изготовленных из белого и желтого металлов, изображена эмблема СНГ, а также размещены надписи объемными буквами «Россия» и «С Новым годом 2023».
Как отмечает «Коммерсантъ», Лукашенко был единственным из лидеров СНГ, надевшим подаренный перстень.
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