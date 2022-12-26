Путин заявил о готовности лидеров стран СНГ решать возникающие разногласия

Президент России Владимир Путин заявил, что вызовы и угрозы, прежде всего извне, с каждым годом только растут, сообщает РИА Новости.

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На неформальном саммите лидеров СНГ он отметил, что между участниками содружества также возникают разногласия, однако есть готовность их решать.

«Главное... что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами - вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия», - сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что народы стран СНГ многое связывает, в том числе глубокое переплетение культур и обычаев, а также русский язык, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:РоссияПолитикаСНГВладимир Путин
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