Путин заявил о готовности лидеров стран СНГ решать возникающие разногласия

На неформальном саммите лидеров СНГ он отметил, что между участниками содружества также возникают разногласия, однако есть готовность их решать.

«Главное... что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами - вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия», - сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что народы стран СНГ многое связывает, в том числе глубокое переплетение культур и обычаев, а также русский язык, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

