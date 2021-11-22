СМИ: Лидер «зеленых» Бербок возглавит МИД ФРГ

По данным портала, «Зеленые», Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и либеральная Свободная демократическая партия завершают переговоры о создании новой правящей коалиции, распределяют министерские посты и финализируют коалиционное соглашение.

Ожидается, что канцлером ФРГ станет представитель СДПГ Олаф Шольц, министром финансов назначат лидера либералов Кристиана Линднера, а «зеленый» Роберт Хабек возглавит новое министерство экономики и климата.

Однако, как уточняет Focus Online, должности не распределены окончательно, консультации продолжаются.

