СМИ: Лидер «зеленых» Бербок возглавит МИД ФРГ

Cопредседатель немецкой партии «зеленых» Анналена Бербок при будущем правительстве может стать главой Министерства иностранных дел ФРГ. Об этом сообщает Focus Online, ссылаясь на предварительные договоренности, достигнутые в рамках переговоров по правящей коалиции.

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По данным портала, «Зеленые», Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и либеральная Свободная демократическая партия завершают переговоры о создании новой правящей коалиции, распределяют министерские посты и финализируют коалиционное соглашение.

Ожидается, что канцлером ФРГ станет представитель СДПГ Олаф Шольц, министром финансов назначат лидера либералов Кристиана Линднера, а «зеленый» Роберт Хабек возглавит новое министерство экономики и климата.

Однако, как уточняет Focus Online, должности не распределены окончательно, консультации продолжаются.

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ФОТО: Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналена Бербок
ТЕГИ:МИДФРГ
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