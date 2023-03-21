СМИ: ЛДПР выдвинет Чернышова кандидатом на выборы мэра Москвы

Партия ЛДПР планирует выдвинуть кандидатом на выборы мэра Москвы в 2023 году вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Кроме того, политическое объединение выдвинет на выборах губернатора Подмосковья координатора регионального отделения партии Кирилла Жигарева.

«Решение было принято на заседании Высшего совета ЛДПР и озвучено на собрании фракции», — рассказал собеседник агентства.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 10 сентября.

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ФОТО: НСН
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