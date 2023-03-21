СМИ: ЛДПР выдвинет Чернышова кандидатом на выборы мэра Москвы
Партия ЛДПР планирует выдвинуть кандидатом на выборы мэра Москвы в 2023 году вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Кроме того, политическое объединение выдвинет на выборах губернатора Подмосковья координатора регионального отделения партии Кирилла Жигарева.
«Решение было принято на заседании Высшего совета ЛДПР и озвучено на собрании фракции», — рассказал собеседник агентства.
Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 10 сентября.
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