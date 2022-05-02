СМИ: ЛДПР выберет нового лидера на съезде 25 мая

«Съезд ЛДПР пройдет 25 мая», — указал собеседник агентства.

Ранее в партии сообщали, что официальное решение о дате съезда обнародуют после 15 мая, по истечении 40 дней со дня смерти прежнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. До этого политическое объединение намеревалось «не делать никаких официальных организационно-кадровых заявлений», пишет Газета.ру.

Жириновский ушел из жизни 6 апреля после продолжительной болезни, напоминает Ura.ru. После смерти политика исполняющим обязанности главы фракции ЛДПР в Госдуме был назначен Леонид Слуцкий. В качестве кандидатов на пост нового лидера партии называют губернаторов Михаила Дегтярева и Алексея Островского, парламентариев Ярослава Нилова, Андрея Лугового и Алексея Диденко.

