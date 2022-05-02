СМИ: ЛДПР выберет нового лидера на съезде 25 мая
Нового председателя партии ЛДПР выберут на съезде политического объединения 25 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Съезд ЛДПР пройдет 25 мая», — указал собеседник агентства.
Ранее в партии сообщали, что официальное решение о дате съезда обнародуют после 15 мая, по истечении 40 дней со дня смерти прежнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. До этого политическое объединение намеревалось «не делать никаких официальных организационно-кадровых заявлений», пишет Газета.ру.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля после продолжительной болезни, напоминает Ura.ru. После смерти политика исполняющим обязанности главы фракции ЛДПР в Госдуме был назначен Леонид Слуцкий. В качестве кандидатов на пост нового лидера партии называют губернаторов Михаила Дегтярева и Алексея Островского, парламентариев Ярослава Нилова, Андрея Лугового и Алексея Диденко.
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