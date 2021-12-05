СМИ: Лавров и Блинкен развязали спор в Стокгольме из-за Украины

Горячая дискуссия разгорелась из-за того, что США вместе с европейскими союзниками попытались решили найти ответ якобы на угрозу «российского вторжения» на Украину, пишет Газета.ru.

Лавров заявил, что «НАТО и Евросоюз подавляют инакомыслие и угрожают России», отмечает RT.

В ответ Блинкен назвал НАТО «защитным альянсом» и, в свою очередь, отметил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы «открыли огонь по мирным протестующим в Киеве и убили более ста человек».

Встреча Лаврова с Блинкеном состоялась 2 декабря. Переговоры длились около 40 минут. Их главной темой стало положение дел на Украине. Также представители России и США обсудили высылку дипломатов, перемещения вооружений, а также выполнения минских соглашений.

