СМИ: Лавров и Блинкен развязали спор в Стокгольме из-за Украины

Напряженный спор из-за Украины возник между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме. Об этом сообщает Bloomberg.

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Горячая дискуссия разгорелась из-за того, что США вместе с европейскими союзниками попытались решили найти ответ якобы на угрозу «российского вторжения» на Украину, пишет Газета.ru.

Лавров заявил, что «НАТО и Евросоюз подавляют инакомыслие и угрожают России», отмечает RT.

В ответ Блинкен назвал НАТО «защитным альянсом» и, в свою очередь, отметил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы «открыли огонь по мирным протестующим в Киеве и убили более ста человек».

Встреча Лаврова с Блинкеном состоялась 2 декабря. Переговоры длились около 40 минут. Их главной темой стало положение дел на Украине. Также представители России и США обсудили высылку дипломатов, перемещения вооружений, а также выполнения минских соглашений.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:ПолитикаУкраинаСШАСергей Лавров
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