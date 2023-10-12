СМИ: Латвия закроет два пункта пропуска на границе с Россией 16 октября
Министерство внутренних дел Латвии готовится закрыть два пункта пропуска на границе с Россией с 16 октября, сообщает телеканал LSM.
Отмечается, что уже подготовлен проект постановления о закрытии. Речь идет о пунктах «Педедзе» и «Виентули». Отмечается, что решение принято «в целях обеспечения целостности государственной границы». Теперь работать будут два пункта из четырех.
До этого власти Латвии решили приостановить работу расположенного на границе с Белоруссией контрольно-пропускной пункт «Силене». В сентябре латвийские пограничники предотвратили 894 попытки незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.
Ранее сообщалось, что на трех пунктах пропуска в юго-восточной Финляндии сократился пассажиропоток в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пограничную охрану республики. В ведомстве уточнили, что 16 сентября границу пересекли около 3,9 тысячи человек. Это на 7,3% меньше, чем в субботу, 9 сентября, уточнила пресс-служба пограничной охраны, передает «Радиоточка НСН».
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