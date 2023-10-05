СМИ: Латвия может депортировать более трех тысяч россиян

Проживающие в Латвии россияне получили от Управления по делам гражданства и миграции страны письма об истечении срока вида на жительство, сообщает LSM.

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Уточняется, что речь идёт о гражданах РФ, которые не подали документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС, было направлено 3 255 уведомлений.

Глава управления Майра Розе указала, что в виду истечения 2 сентября 2023 года срока постоянного вида на жительство, «эти люди должны покинуть территорию Латвийской Республики».

Ранее в МВД Эстонии заявили, что не пустят на территорию страны россиян, выдворяемых из Латвии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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