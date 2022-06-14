Кудрин рассказал Путину о наиболее и наименее успешных госпрограммах
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что из 1,5 тысячи существующих госпрограмм только 22% демонстрируют реальные результаты, сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, наиболее успешными являются госпрограммы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа «Доступная среда», а наиболее несовершенной - развитие космической деятельности.
«Каждая копейка должна расходоваться для какой-то цели и выполнения какой-то задачи. Поэтому не просто мы расходы проверяем, мы и следим за тем, чтобы те результаты, которые были в госпрограммах объявлены, достигались», — подчеркнул Кудрин.
Ранее Кудрин заявил, что России не следует торопиться с выходом из международных договоров и соглашений.
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