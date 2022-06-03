СМИ: Кремль продлит полномочия бизнес-омбудсмена Титова до 2023 года
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сохранит свой пост еще на год. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к руководству Госдумы и аппарату омбудсмена источники, а также собеседника в одном из бизнес-объединений.
Второй срок работы Титова в должности истекает 22 июня. Кремль планирует продлить полномочия омбудсмена, при этом источники не уточняют, как эта схема будет реализована: по закону бизнес-омбудсмен может занимать свой пост не более двух сроков подряд.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», «четкого понимания дальнейшей карьерной траектории бизнес-омбудсмена нет, так же как вариантов замены Титова».
«Полномочия Титова заканчиваются сразу после Петербургского международного экономического форума, но из-за перегруженной повестки мог возникнуть вопрос – убирать нынешнего омбудсмена или подвесить на какое-то время», — отметил источник.
Тем не менее, на случай ухода Титова подобрали кандидатов, среди них называют председателя совета директоров «Р-фарма», руководителя «Деловой России» Алексея Репика. Однако эксперты считают, что назначение нового уполномоченного запустило бы «цепочку новых назначений», но сейчас не время для них.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- Ростуризм: Россияне могут платить картой «Мир» почти во всех отелях Турции
- Генсек Интерпола предупредил, что отправленное Киеву оружие попадет в руки преступников
- СМИ: Невзоров подал заявку на получение гражданства Украины
- СМИ: Кремль продлит полномочия бизнес-омбудсмена Титова до 2023 года
- Комбат ополчения ДНР заявил, что Авдеевский завод может стать второй «Азовсталью»
- В Альянсе турагентств рассказали о снижении цен на отдых в Турции
- СМИ: Подозреваемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы задержали
- В Китае заявили, что Запад терпит поражение в экономической войне с Россией
- В Госдуме предложили ввести скидки на услуги ЖКХ на время отключения горячей воды
- Антонов: Новые санкции против России усугубляют состояние дел в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru