СМИ: Кремль продлит полномочия бизнес-омбудсмена Титова до 2023 года

Второй срок работы Титова в должности истекает 22 июня. Кремль планирует продлить полномочия омбудсмена, при этом источники не уточняют, как эта схема будет реализована: по закону бизнес-омбудсмен может занимать свой пост не более двух сроков подряд.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», «четкого понимания дальнейшей карьерной траектории бизнес-омбудсмена нет, так же как вариантов замены Титова».

«Полномочия Титова заканчиваются сразу после Петербургского международного экономического форума, но из-за перегруженной повестки мог возникнуть вопрос – убирать нынешнего омбудсмена или подвесить на какое-то время», — отметил источник.

Тем не менее, на случай ухода Титова подобрали кандидатов, среди них называют председателя совета директоров «Р-фарма», руководителя «Деловой России» Алексея Репика. Однако эксперты считают, что назначение нового уполномоченного запустило бы «цепочку новых назначений», но сейчас не время для них.

