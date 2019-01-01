СМИ: Кремль может реформировать Госдуму ради сохранения власти Путина





Помощники и советники президента России Владимира Путина ищут легальный способ продлить его нахождение во власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые принимают участие в этом процессе. Предполагается, что после выборов 2024 года Путин может возглавить правительство «с расширенными полномочиями» в ущерб президентским, а также стать лидером «Единой России» вместо Дмитрия Медведева.

Как уточняет издание, для этого Кремль будет стремиться к контролю над Госдумой. Для достижения этой цели необходимо будет снизить число депутатов, избираемых по партийным спискам, до 25%, и одновременно – увеличить долю одномандатников. Это позволит сохранить контроль над нижней палатой в условиях падения популярности «Единой России», рассказали источники агентства. Изменения могут вступить в силу к выборам 2021 года.

В марте то же Bloomberg описывал другой вариант сохранения властных полномочий Путина после 2024 года. Агентство предполагало объединение России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такое предположение «вольными упражнениями» и подчеркнул, что в Кремле такой вариант не рассматривают.

