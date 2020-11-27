Песков рассказал о задаче «Единой России» на выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Двмитрий Песков заявил, что на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, партия «Единая Россия» претендует на максимально возможный результат, сообщает «Интерфакс».

Представитель Кремля назвал «ЕР» «крупнейшей» и «доминирующей» партией.

«То, что называется партия власти... Вряд ли можно сомневаться в том, что партия претендует на максимально возможный результат», - добавил Песков.

Пресс-секретарь не стал приводить конкретные цифры.

В настоящее время у депутатов от «Единой России» в Госдуме 337 мандатов из 450.