Песков рассказал о задаче «Единой России» на выборах в Госдуму
Пресс-секретарь президента России Двмитрий Песков заявил, что на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, партия «Единая Россия» претендует на максимально возможный результат, сообщает «Интерфакс».
Представитель Кремля назвал «ЕР» «крупнейшей» и «доминирующей» партией.
«То, что называется партия власти... Вряд ли можно сомневаться в том, что партия претендует на максимально возможный результат», - добавил Песков.
Пресс-секретарь не стал приводить конкретные цифры.
В настоящее время у депутатов от «Единой России» в Госдуме 337 мандатов из 450.
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