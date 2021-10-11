СМИ: Козак и Нуланд встретятся 13 октября

«Встреча подтверждена на 13 октября», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, источник ТАСС в дипломатических кругах заявил, что во вторник, 12 октября планируется встреча Нуланд и заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Ранее стало известно, что 11 октября Нуланд отправится с визитом в Москву. Как отметили в Госдепартаменте, замгоссекретаря прибудет в российскую столицу для встречи «с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками», с которыми обсудит «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

