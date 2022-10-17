СМИ: Конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов

Из-за напряжения в отношениях между Саудовской Аравией и США в мире происходят тектонические геополитические изменения. Об этом написал Антун Роша для издания Advance.

«Здравый смысл»: Саудовская Аравия отказалась от уступок США после решения ОПЕК+

По словам автора, США крайне возмущены тем, что недавно саудовское руководство выказало такое непослушание, какого не позволяло себе много лет. Роша отметил, что теперь можно смело говорить о том, что руководство Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом встало на сторону президента России Владимира Путина, а не главы Белого дома Джо Байдена.

В статье также отмечается, что в то время, как Саудовская Аравия принимает «исключительно экономические» решения, Европа находится не в состоянии их принимать даже перед лицом еще большей катастрофы. По мнению автора, во многом это происходит из-за того, что Соединенные Штаты управляют европейскими лидерами.

Ранее участники ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСаудовская Аравия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры