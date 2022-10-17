СМИ: Конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов
Из-за напряжения в отношениях между Саудовской Аравией и США в мире происходят тектонические геополитические изменения. Об этом написал Антун Роша для издания Advance.
По словам автора, США крайне возмущены тем, что недавно саудовское руководство выказало такое непослушание, какого не позволяло себе много лет. Роша отметил, что теперь можно смело говорить о том, что руководство Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом встало на сторону президента России Владимира Путина, а не главы Белого дома Джо Байдена.
В статье также отмечается, что в то время, как Саудовская Аравия принимает «исключительно экономические» решения, Европа находится не в состоянии их принимать даже перед лицом еще большей катастрофы. По мнению автора, во многом это происходит из-за того, что Соединенные Штаты управляют европейскими лидерами.
Ранее участники ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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