«Здравый смысл»: Саудовская Аравия отказалась от уступок США после решения ОПЕК+

«Выиграет от такого решения Саудовская Аравия, потому что они хотят высоких цен на нефть, они ей выгодны. Для России это также выгодное решение, потому что мы не добывали столько, сколько положено квотами, а добывали меньше. Получается, квота сократится, а мы сколько добывали, столько и продолжим добывать. Но при этом цены на нефть вырастут: ты ничего не делаешь, а доход увеличивается. Особое недовольство таким решением выражает именно администрация Байдена. Демократы понимают, что это приведет к росту цен на нефть на мировом рынке, а у них четкая корреляция между ценами на мировом рынке и стоимостью топлива на внутреннем рынке США», - объяснял Юшков.

Так, соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК (крупнейший член картеля — Саудовская Аравия – ред. НСН), Россией и другими крупными производителями, не входящими в картель, изначально было заключено на фоне обвала нефтяных цен в конце 2016 года и действовало с начала 2017 года до 31 марта 2020-го.

В апреле 2020 года, после начала пандемии коронавируса и резкого падения спроса, участники ОПЕК+ договорились о рекордном снижении добычи на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Сделка была рассчитана на два года — за это время уровень сокращения должен был постепенно уменьшаться, но затем было решено продлить это соглашение до конца 2022 года. Таким образом, на участников соглашения приходится около 44% общемирового производства нефти.

Между тем в США не оставляют попыток снизить цены не нефть. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что необходимо установить потолок цен на нефть из России в районе $60 за баррель. По ее словам, такой потолок цен позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом не помешает вести прибыльную добычу.

«Безусловно, цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать (нефть – ред. НСН)», —приводит Reuters слова Йеллен.

Однако в таком случае Россия вообще не будет поставлять топливо странам, установившим потолок цен, говорил президент РФ Владимир Путин.

