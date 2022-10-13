«Здравый смысл»: Саудовская Аравия отказалась от уступок США после решения ОПЕК+
Саудовская Аравия отвергла критику решения ОПЕК+ со стороны США и не собирается идти на компромисс, на этом фоне в Вашингтоне прорабатывают ответные действия.
Саудовская Аравия отвергает обвинения в том, что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти якобы является политическим и свидетельствует, что Эр-Рияд занимает определенную сторону в международных конфликтах. Об этом говорится в заявлении МИД страны в Twitter.
«Правительство Саудовской Аравии выражает полное несогласие с такими заявлениями, которые основаны не на фактах, а опираются на попытку представить решение ОПЕК+ как выходящее за экономические рамки», — отметили в министерстве и подчеркнули, что решение было принято всеми членами группы ОПЕК+.
При этом министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в интервью Al Arabya и Al Hadath 12 октября также заверил, что решение стран-участниц сделки ОПЕК+ носит исключительно экономический характер, а политического подтекста в нем нет.
Так, в начале октября страны ОПЕК+ и Россия договорились сократить добычу нефти на рекордные с 2020 года 2 миллиона баррелей в сутки. Вашингтон осудил это решение. В ответ США решили направить на рынок 10 миллионов баррелей из стратегического запаса, а Евросоюз — ввести потолок цен на российскую нефть.
На этом фоне представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 11 октября заявила, что Саудовская Аравия согласовывает всю свою энергетическую политику с Россией. По ее словам, принятое ОПЕК+ решение полностью на это указывает. В свою очередь президент США Джо Байден заявил о разочаровании решением сократить квоты на добычу нефти и предупредил, что США изучают возможные ответные действия.
Со своей стороны, в Кремле решение организации назвали «победой здравого смысла». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, взаимоуважительные отношения России с Саудовской Аравией и ОАЭ помогают обсуждать самые острые моменты.
«Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла», — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Как отмечал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», решение ОПЕК+ больше всего ударит по США. А Россия и Саудовская Аравия, указал он, останутся в выигрыше, так как им крайне выгодны высокие цены на нефть.
«Выиграет от такого решения Саудовская Аравия, потому что они хотят высоких цен на нефть, они ей выгодны. Для России это также выгодное решение, потому что мы не добывали столько, сколько положено квотами, а добывали меньше. Получается, квота сократится, а мы сколько добывали, столько и продолжим добывать. Но при этом цены на нефть вырастут: ты ничего не делаешь, а доход увеличивается. Особое недовольство таким решением выражает именно администрация Байдена. Демократы понимают, что это приведет к росту цен на нефть на мировом рынке, а у них четкая корреляция между ценами на мировом рынке и стоимостью топлива на внутреннем рынке США», - объяснял Юшков.
Так, соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК (крупнейший член картеля — Саудовская Аравия – ред. НСН), Россией и другими крупными производителями, не входящими в картель, изначально было заключено на фоне обвала нефтяных цен в конце 2016 года и действовало с начала 2017 года до 31 марта 2020-го.
В апреле 2020 года, после начала пандемии коронавируса и резкого падения спроса, участники ОПЕК+ договорились о рекордном снижении добычи на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Сделка была рассчитана на два года — за это время уровень сокращения должен был постепенно уменьшаться, но затем было решено продлить это соглашение до конца 2022 года. Таким образом, на участников соглашения приходится около 44% общемирового производства нефти.
Между тем в США не оставляют попыток снизить цены не нефть. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что необходимо установить потолок цен на нефть из России в районе $60 за баррель. По ее словам, такой потолок цен позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом не помешает вести прибыльную добычу.
«Безусловно, цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать (нефть – ред. НСН)», —приводит Reuters слова Йеллен.
Однако в таком случае Россия вообще не будет поставлять топливо странам, установившим потолок цен, говорил президент РФ Владимир Путин.
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