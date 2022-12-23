СМИ: Конфликт на Украине может стать жестче из-за политики Вашингтона

Перспективы установления мира на Украине омрачаются из-за решения Соединенных Штатов выделить дополнительную финансовую и военную помощь Киеву. Об этом сообщило издание Global Times.

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Отмечается, что конфликт может стать еще более жестким и интенсивным из-за того, что Соединенные Штаты не прекращают «своего участия в нем». Издание также подчеркивает, что поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США и его выступление перед членами конгресса стала своеобразным «сигналом» к готовности продолжать противостояние.

Ранее Washington Post сообщил, что Владимир Зеленский еще не смог добиться от Соединенных Штатов поставок более современного вооружения для проведения новых наступательных операций против России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраина
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