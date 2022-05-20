СМИ: Командир «Азова» Денис Прокопенко сдался в плен

Командир «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Денис Прокопенко вышел с территории завода «Азовсталь» и сдался в плен. Об этом сообщает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

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