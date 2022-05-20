Шойгу: с «Азовстали» в плен сдались 1908 человек

Выступая на коллегии министерства он отметил, что с предприятия вышли 177 мирных жителей, в том числе 85 женщин и 47 детей, всем была оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

«Националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», - добавил Шойгу, напомнив, что ранее сдались 1387 украинских морских пехотинцев.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что освобождение Луганской народной республики (ЛНР) близится к завершению, сообщает RT.