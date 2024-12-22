СМИ: Команда Трампа призвала его выйти из ВОЗ после инаугурации

Команда вновь избранного американского президента Дональда Трампа призвала политика выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сразу же после его инаугурации. Об этом сообщает британская газета «Financial Times».

Отмечается, что члены его команды заявили о намерении объявить о ВОЗ 20 января.

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При этом авторы статьи отметили, что выход США из организации негативно отразится на мировом здравоохранении, так как именно Вашингтон является первостепенным донором в этой структуре. В 2022–2023 годах США обеспечили 16% финансирования организации.

В 2020 году во время пандемии COVID-19 Трамп пытался инициировать выход страны из ВОЗ, но пришедший на его место Джо Байден отказался от приостановки членства.

Ранее в Белом доме заявили, что шатдаун может помешать передаче власти Дональду Трампу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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