СМИ: Команда Маска получила доступ к засекреченным документам USAID
Команда американского предпринимателя Илона Маска из департамента эффективности государственного управления США получила доступ к засекреченным документам USAID, пишет Bloomberg.
Источники сообщают, что в офис агентства США по международному развитию пришли четыре человека, которые требовали предоставить доступ к конфиденциальным данным. Группа лиц созванивалась по телефону с Маском, так как охрана здания не хотела пропускать команду предпринимателя. В итоге, как сообщает агентство, цель команды Маска была достигнута.
О каких именно документах идет речь, не уточняется.
Ранее Илон Маск заявлял, что USAID выделяло деньги на исследования в области биологического оружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Также Маск сравнивал Агентство с клубком червей, от которого нужно избавиться.
Американский лидер Дональд Трамп назначил государственного секретаря США Марка Рубио временно исполняющим обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас Агентство проходит реорганизацию и пересмотр программ иностранной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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