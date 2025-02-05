СМИ: Команда Маска получила доступ к засекреченным документам USAID

О каких именно документах идет речь, не уточняется.

Ранее Илон Маск заявлял, что USAID выделяло деньги на исследования в области биологического оружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Также Маск сравнивал Агентство с клубком червей, от которого нужно избавиться.

Американский лидер Дональд Трамп назначил государственного секретаря США Марка Рубио временно исполняющим обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас Агентство проходит реорганизацию и пересмотр программ иностранной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

