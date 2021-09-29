СМИ: Количество комитетов в Госдуме увеличат из-за VIP-депутатов

Число комитетов и постов вице-спикеров Госдумы увеличат для того, чтобы бывшие вице-премьеры, министры и губернаторы прошли в новый парламент. Об этом URA.RU сообщил источник в Госдуме.

Отмечается, что количество комитетов с 26 увеличат до 32, а вице-спикеров станет не 8, а 12.

Источник объяснил, что экс-министры и губернаторы по статусу должны получить руководящие должности, а позиция не хватает.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка партии «Единая Россия» подали заявления об отказе от мандатов

Отмечается также, что от своих мандатов отказались и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева.

