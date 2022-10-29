СМИ: Китайцы остались в восторге от анекдота Путина про немцев
Читатели китайского портала «Гуанча» оценили анекдот, который российский президент Владимир Путин рассказал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.
По словам читателей, анекдот с юмором раскрывает суть антироссийских санкций, которые вредят самой Европе.
«Сын спрашивает у папы — Папа, почему так холодно? А он говорит — потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает — а мы здесь причем? — А мы ввели санкции против русских. — Зачем? — Чтобы им было плохо. — А мы что, русские?», - приводит слова Путина Газета.ру.
При этом, по словам главы государства, этот анекдот ему рассказал его приятель из Германии.
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