СМИ: Китайцы остались в восторге от анекдота Путина про немцев

«Сын спрашивает у папы — Папа, почему так холодно? А он говорит — потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает — а мы здесь причем? — А мы ввели санкции против русских. — Зачем? — Чтобы им было плохо. — А мы что, русские?», - приводит слова Путина Газета.ру.

При этом, по словам главы государства, этот анекдот ему рассказал его приятель из Германии.



