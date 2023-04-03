СМИ: Китай занял нейтралитет в вопросе принадлежности южной части Курил
Китай занял нейтральную позицию в вопросе принадлежности Южных Курил. Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на источники.
Агентство отмечает, что Пекин изменил свое мнение впервые за долгое время: после 1960-х годов китайские власти признавали южную часть Курильских островов территорией Японии. По данным Kyodo, решение КНР еще больше сблизило страну с Россией.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио планирует вести переговоры о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан южной группы Курильского архипелага. Однако в России призвали Японию забыть об этом вопросе. По словам сенатора Сергея Цекова, обсуждение этой темы «в принципе исключено», Конституция РФ запрещает говорить «о каких-то территориальных изменениях», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru