СМИ: Китай занял нейтралитет в вопросе принадлежности южной части Курил

Агентство отмечает, что Пекин изменил свое мнение впервые за долгое время: после 1960-х годов китайские власти признавали южную часть Курильских островов территорией Японии. По данным Kyodo, решение КНР еще больше сблизило страну с Россией.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио планирует вести переговоры о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан южной группы Курильского архипелага. Однако в России призвали Японию забыть об этом вопросе. По словам сенатора Сергея Цекова, обсуждение этой темы «в принципе исключено», Конституция РФ запрещает говорить «о каких-то территориальных изменениях», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

