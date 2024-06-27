СМИ: Кипр лишил гражданства двух российских олигархов
Власти Кипра лишили гражданства страны двух российских олигархов — Константина Григоришина и Игоря Кесаева, сообщает местная газета Phileleftheros.
По данным издания, предпринимателей также включили в реестр «лиц повышенного риска».
Уточняется, что Григоришин является объектом преследования российских властей. В 2020 году один из судов Москвы заочно арестовал его за включение ложных сведений в налоговую декларацию, что принесло бюджету России ущерб на сумму около 675 миллионов рублей. В свою очередь Кесаев в 2022 попал под санкции Бельгии на фоне спецоперации.
В 2023 году сообщалось, что власти Кипра аннулировали «золотые паспорта» девяти российских инвесторов, попавших под санкции Евросоюза. По данным издания, также кипрского гражданства лишились 34 члена их семей. Аналогичным образом в отношении ещё двух человек поступили власти Мальты, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru