СМИ: Кипр лишил гражданства двух российских олигархов

По данным издания, предпринимателей также включили в реестр «лиц повышенного риска».

Уточняется, что Григоришин является объектом преследования российских властей. В 2020 году один из судов Москвы заочно арестовал его за включение ложных сведений в налоговую декларацию, что принесло бюджету России ущерб на сумму около 675 миллионов рублей. В свою очередь Кесаев в 2022 попал под санкции Бельгии на фоне спецоперации.

В 2023 году сообщалось, что власти Кипра аннулировали «золотые паспорта» девяти российских инвесторов, попавших под санкции Евросоюза. По данным издания, также кипрского гражданства лишились 34 члена их семей. Аналогичным образом в отношении ещё двух человек поступили власти Мальты, напоминает «Радиоточка НСН».

